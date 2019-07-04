شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. الحوثي يرتكب حماقة جديدة بمدينة الحديدة خلفت مجزرة غير مسبوقة في صفوف عناصره "ماذا حدث خلف خطوط التماس؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، مستويات التصعيد العسكري داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية عبر شن وتنفيذ هجمات ومحاولات تقدم وقصف عنيف على منشآت حيوية وتحريك قوات ومجاميع عبر خطوط التماس تحت غطاء ناري ومدفعي كيف.

وكسرت المقاومة المشتركة هجوما جديدا للمليشيات الحوثية في الساعات الأولى من الفجر هجوما واسعا صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين هو الرابع من نوعه في غضون أقل من شهر وفقا لمصدر عسكري بالمقاومة الوطنية.

موضحا أن المليشيات دفعت العشرات من عناصرها ممن تسميهم بكتائب التدخل السريع، والذين حاولوا اجتياز خطوط التماس والتقدم في الأحياء السكنية المحررة من جهتي معسكر الدفاع الساحلي وخلف كلية الهندسة مستخدمة غطاء ناريا مكثفا من مختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية.

مؤكدا أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية كانت لهم بالمرصاد وكبدتهم خسائر فادحة قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار مخلفين وراءهم جثث زملائهم.

ولفت المصدر أن تحركات المليشيات الحوثية كانت مرصودة بدقة منذ وصول التعزيزات والتجمع وبدء الانتشار الأمر الذي ضاعف من حجم خسائرها كما ضاعف عدد الجثث التي لاتزال مرمية في خطوط التماس من الثلاث الهجمات السابقة.

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ووزع الإعلام العسكري مشاهد من لحظة وصول التعزيزات للمليشيات وبدء انتشارها بين منازل المواطنين في الساعات الأولى من المساء، إضافة إلى جانب من المواجهات الليلية وفي الصباح تظهر دماء وجثث عناصر المليشيات.

وكانت مصادر ميدانية كشفت الثلاثاء عشية التصعيد الأخير عن وصول عشرات المسلحين الحوثيين على متن أطقم إلى مدينة الحديدة عبر مديرية الضحي.

وجددت المليشيات الحوثية قصفها لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بعدد من قذائف بي10 من على متن عربة متحركة فضلا عن قذائف الهاون.

وأوضح الإعلام العسكري لحراس الجمهورية ان القصف المباشر ألحق المزيد من الأضرار في البنية التحتية للمجمع.

وشمل القصف الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وفقا لذات المصادر.