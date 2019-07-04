شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع التغذية المدرسية يتفقد عملة توزيع المساعدات ب مديرية السبره بمحافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص - عبدالغني اليوسفي

مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية يتفقد عملية سير توزيع المساعدات في مديرية السبره لشهريونيو2019م

تفقد نائب مدير مشروع التغذية المدرسيةوالإغاثة الإنسانية باليمن مشرف محافظة إب الاستاذ //عبدالرحمن ثابت .

سير العمل بمديرية السبره حيث طلع على عمليةسير صرف المعونات والمساعدات التي تنفذها اللجان التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ لبرنانج الغذاء العالمي. لشهريونيو2019م ل "2653" أسره في (مركز السلام حبيل الدار. مركز خولة نجدالجماعي .مدكز النجاح مرقع النازحين من قعطبة )

.) واثناء زيارته اطلع على سير العمل واستمع للملاحظات والمقترحات لتطوير العمل وتذليل الصعوبات اللتي يواجههافريق الصرف المركزي والمحلي . كما استمع لعدد للمستفيدين الذين اعربو عن شكرهم لمشروع التغذيةوبرنامج الغذاء العلمي .



مطالبين استمرار وزيادة حجم المساعدات للاسرالمحتاجه واللتي لم تشملهم المساعدة كون الكمية غير كافية وتزايد نسبة الفقروانعدام الامن الغذائي. وعلي هامش الزياره تم الالتقاء بمندوب "برودجي الشريك المراقب حنان لأغبري "بمركزالسلام حبيل الدار "والذي أبدةإرتياحها لسيرعمليه التوزيع .

وكما زار ثابت مخيم النازحين الجدد في مركز المديرية نجدالجماعي

وعلى هامش الزيارة التقى ثابت بالجنة المحلية لمركز خولة وآطلع على إجراءات سير عملية الصرف وكشوفات المستفيدين وتوزيع الحصص للمستفيدين أنفسهم.وأستمع للمستفيدين والمواطنين في عدد من المراكز واكدا لهم على بذل الجهود لزيادة حصة المديرية . رافقه بالزيارة للفترتين الصباحية والمسائية.

محمدامين الذبحاني مشرف الصرف بالمديرية

ود/شايف الأرحبي مدير الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤن الانسانية

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