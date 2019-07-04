شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة كبرى تفاجئ السعودية وتثير ارتياح الحوثيين ببيان تحذيري عقب استهداف الميلشيا لمطار " أبها" ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وشددت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء من تحذيرات السفر إلى بعض المناطق في جنوب السعودية، وقالت الوزارة إنها رفعت مستوى التحذير للأماكن الواقعة داخل المناطق التي تبعد 180 كيلو متر من الحدود مع اليمن درجة واحدة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، مشيرة إلى أن هذا القرار يرجع إلى “تصاعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السعودية خاصة في المناطق الحدودية” بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتبقَ سوى درجة تحذير واحدة وأخيرة للمواطنين الكوريين وهي الدرجة الرابعة المتمثلة بحظر السفر إلى هذه المناطق، حيث أن لدى الخارجية الكورية نظام تحذير من أربعة مستويات ودرجة التحذير التي رفعتها الخارجية الكورية لمواطنيها من السفر إلى جنوب السعودية هي الدرجة قبل الأخيرة وهي الدرجة القصوى أو “التحذير الأسود” التي تقضي بحظر السفر نهائياً.



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