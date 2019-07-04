شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تستعد لطرد الناطق باسم الحوثيين من أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية خليجية، اليوم، أن سلطنة عُمان تستعد لطرد الناطق باسم مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعو محمد عبدالسلام من أراضيه.

وتوقعت المصادر الرفيعة في تصريحات صحفية أن يصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، خلال الساعات القليلة القادمة توجيهات بطرد الناطق الرسمي لمليشيا الحوثي الإنقلابية، من الاراضي العمانية بعد الحديث الذي أدلى به الأخير ووصف فيه السلطنة بأنها نظام متصهين يوالي دولة اسرائيل.

Advertisements

وكان "محمد عبدالسلام " الناطق الرسمي لمليشيات الحوثي قد هاجم سلطنة عمان واعتبرها من الانظمة العربية "المتصهينة" .

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا يتماشى مع خطوات التطبيع من قبل الأنظمة "المتصهينة" التي أغرت العدو لمواصلة تهديد أمن سوريا والمنطقة في إشارة منه لسلطنة عمان التي تستضيفه مع العشرات من القيادات الحوثية.

وأكد مراقبون بأن قيادات مليشيا الحوثي تجنبت الإشارة إلى سلطنة عمان أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مسقط نهاية العام الفائت لكن عبدالسلام اليوم أوضح حقيقة موقف المليشيات الحوثية من السلطنة.