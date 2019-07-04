شكرا لقرائتكم خبر عن قوات «الجيش» تُباغت «الحوثيين» بكمين قاتل بـ«البيضاء» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء في محافظة البيضاء بكمين نصبته قوات الجيش.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش نصبت كميناً محكماً للمليشيا الانقلابية في جبل صوران بجبهة ناطع.

وذكرت المصادر أن الكمين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

وتدور مواجهات ما بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال شرق محافظة البيضاء.

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