شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في مأرب؟.. اعلان طوارئ واستنفار أمني واسع لملاحقة ثلاث قيادات "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل حملة أمنية جنوب مدينة مأرب منذ ساعات الصباح الأولى ملاحقة عناصر تخريبية صدرت بحقها أوامر قضائية بالقبض القهري.

وقال مصدر في اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب إن النيابة العامة أصدرت أوامر لشرطة المحافظة بالإحضار القهري لكل من حسين صالح الباروت الأمير، ناجي صالح الباروت الأمير، سعيد حمد الباروت الأمير وآخرون .

وأوضح المصدر أن المتهمين كانوا يقومون بأعمال تخريبية وإقلاق الأمن والسكينة العامة والتقطعات والقتل للمواطنين وآخرها الاعتداء يوم الاثنين الأول من يوليو على عناصر إحدى دوريات المراقبة الأمنية على جانب الطريق في مفرق السد ما أسفر عن استشهاد الجندي قائد عبده يحيى اسماعيل والجندي بدر فاروق علي الأهنومي وجرح أثنين آخرين.

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وأشار المصدر إلى أن الحملة الأمنية طوقت المنطقة، ومن ثم تدخلت الوساطات لتسليم المطلوبين أنفسهم، لتتفاجأ الحملة صباح اليوم الأربعاء بقيام المطلوبين والعناصر التابعة لهم بتفجير الموقف وإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والاشتباك مع أفراد الحملة، ما أسفر عن استشهاد نائب مدير شرطة مديرية مدينة مأرب المقدم / مجاهد مبخوت الشريف وإصابة 3 آخرين.

وأكد المصدر أن الحملة احتوت الموقف وتستكمل حالياً ملاحقة العناصر المطلوبة، والمسلحين التابعين لهم الذين يستغلون حرص رجال الأمن على سلامة المدنيين الذين يتمترس بهم الخارجون عن القانون.

كما أكد المصدر أن الحملة الأمنية ستستمر لتحقيق الأمن والقبض على المطلوبين، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.