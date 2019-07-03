تعز: 63 حالة وفاة بوباء الكوليرا منذ مطلع العام الجاري

سجل مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، 63 حالة وفاة بوباء الكوليرا، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال مصدر في إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لـ"يمن شباب نت": إن حالات الوفاة بالكوليرا منذ مطلع العام 2019 وصلت إلى 63".



ولفت المصدر إلى أن مديرية مقبنة سجلت 11 حالة وفاة تليها مديرية ماوية 10 حالات، ومديرية الصلو 5 حالات.



وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالاسهالات المائية الحادة و الكوليرا وصلت إلى اثنان وعشرون ألف و 200 حالة، مشيراً إلى أن "مديرية التعزية هي الأكثر إصابة بالوباء وسجلت منذ بداية العام أربعة آلاف و 217 حالة".



يشار إلى أن مدينة تعز تشهد حرب عنيفة بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي منذ نحو أربعة أعوام تسببت في تدهور الوضع الصحي والمعيشي.



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