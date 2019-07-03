ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء ركن عبدالله يحيى جابر، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة كلية الشرطة بمحافظة حضرموت، توفير الاحتياجات الفنية والإنشائية لتفعيل نشاط الكلية.
ووفقا لوكالة سبأ، فقد أشاد الوكيل جابر، بالجهود المبذولة من جانب قيادة كلية الشرطة بحضرموت لتفعيل نشاطها بهدف تأهيل منتسبي وزارة الداخلية.
من جانبه تطرق عميد الكلية العميد محمد سالم، إلى احتياجات الكلية من أجل تأهيلها والصعوبات التي تواجهها للقيام بواجباتها ومهامها الوطنية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، قد وجه، أمس، باستكمال البنية التحتية لكلية الشرطة بمحافظة حضرموت.
وناقش الميسري، مع قيادة كلية الشرطة بحضرموت، لمناقشة المصادقة على البدء بالإجراءات القانونية لتفعيل كلية الشرطة بحضرموت على مستوى اقليم المحافظة وأوضاع الكلية.
كما ناقش الميسريي معهم، حجم طلبات القبول وأهميتها في تأهيل كوادر وزارة الداخلية وإعدادهم الإعداد الجيد ليقوموا بمهامهم على أكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر مساع حكومية لبدء نشاط كلية الشرطة بحضرموت ومناقشة احتياجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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