شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير للدولار والريال السعودي .. أمام الريال الريال اليمني مساء اليوم (ويصل الي هذا السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مصرفي قبل لحظات بان الدولار والريال السعودي يشهد راتفاع مستمر لليوم الثالث على التوالي امام الريال اليمني . واضاف المصدر اخر الاسعار المتداوله هذا المساء وصل سعر بيع الدولار569 والشراء 573 ووصل سعر بيع الريال السعودي 150والشراء 152 مساء الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

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