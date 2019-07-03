شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الصورة التي اشعلت مواقع التواصل... إيفانكا كيف اغوت واغرت قادة دول العالم ..وكيف نظر اليها محمد بن سلمان ...هل يتاجر ترامب بجسد ابنته ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بات ملاحظا أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلعب دورا محوريا مع أبيها في إدارة العديد من الملفات. لذلك كان حضورها بارزا ولافتا في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

أبرزت إيفانكا، نفسها هذا الأسبوع بأسلوب فريد وغير مسبوق، كعضو في الوفد الأمريكي من جهة، وفرد في عائلة الرئيس ترامب من جهة أخرى. وحضرت إيفانكا اجتماعات ثنائية في القمة، وألقت خطابا حول تمكين المرأة في القمة، أمام قادة العالم أبرزهم الرئيس الياباني شينزو وملكة هولندا ماكسيما وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأشعلت إيفانكا ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورتها، وهي يحيط بها قادة العالم في تمكين المرأة، وقال المغردون، إن "إيفانكا جذبت كل العيون بجمالها المتميز وثقتها الأصيلة".

Advertisements



وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن "إيفانكا ترامب بارزة للغاية وجذبت، حميع قادة العالم في قمة العشرين".



ويعتقد الكثير أن إيفانكا ترامب، هي الرمز المثالي للمرأة العصرية اليوم، فيما يتوقع آخرون أن تكون ابنة الرئيس ترامب الكبرى رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.