شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تطورات متسارعة في مارب وهؤلاء اخطر الأشخاص المطلوبين وفي هذه المنطقة استشهد مدير الأمن (الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني اليوم الاربعاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وعناصر خارجة عن القانون في منطقة "المنين" و"مأرب القديم" جنوب مدينة مأرب.

ونقل مأرب برس عن المصدر قوله أن الاشتباكات اندلعت بين الأمن وعناصر مسلحة من "الأشراف"، بعد أن قامت تلك العناصر باستهداف قوات الأمن في منطقة "مفرق السد".

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وقال المصدر، إن قوات الأمن باشرت بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، ولازالت العملية مستمرة.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد نائب مدير أمن قسم "المدينة" المقدم "مجاهد عبود الشريف"، وإصابة عدد آخر من الجنود.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الخارجة عن القانون.

وأشار إلى هناك أمر قضائي بالقبض على ثلاثة من تلك العناصر ينتمون لأسرة "الباروت" من "الأشراف"، لاتهامهم بقتل اثنين من رجال الأمن الاثنين الماضي في مفرق السد.

وأضاف المصدر أن العناصر الخارجة عن القانون بدأت منذ يومين تحشد وتستعد للهجوم على قوات الأمن المرابطة في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الأمن لاتزال تلاحق العناصر الخارجة عن القانون وتحذر من التستر عليهم، بعد أن ثبت ارتباطهم بالمليشيات الانقلابية في صنعاء.

وقال المصدر أن قوات الأمن تتعهد بالقصاص من القتلة الذين اعتدوا على رجال الأمن.