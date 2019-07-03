شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حوثي مفاجئ على سلطان عمان .. ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناطق الحوثي يوضح موقف سيده من سلطنة عمان ويصفها بـ"المتصهينة "

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‫هاجم "محمد عبدالسلام " الناطق الرسمي لمليشيات الحوثي سلطنة عمان واعتبرها من الانظمة العربية "المتصهينة" .

‫وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا يتماشى مع خطوات التطبيع من قبل الأنظمة "المتصهينة" التي أغرت العدو لمواصلة تهديد أمن سوريا والمنطقة في إشارة منه لسلطنة عمان التي تستضيفه مع العشرات من القيادات الحوثية.

‫وأكد مراقبون بأن قيادات مليشيا الحوثي تجنبت الإشارة إلى سلطنة عمان أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مسقط نهاية العام الفائت لكن عبدالسلام اليوم أوضح حقيقة موقف المليشيات الحوثية من السلطنة.

‫وكان نتنياهو زار سلطنة عمان، أواخر العام الماضي، في زيارة هي الأولى لزعيم إسرائيلي بهذا المستوى منذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في 1994، وشمعون بيريز في 1996، عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية.