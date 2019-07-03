ينفذها التحالف.. محافظ عدن يكشف عن سيناريوهات خطيرة في جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اعتبر محافظ محافظة عدن ، طارق مصطفى سلام الأشتباكات واعمال القتال الجارية في المحافظة، بمثابة مقدمة لمخطط خبيث للاحتلال الإماراتي يهدف الى تدمير الجنوب عبر قتل شبابه ونهب ثرواته.

وقال في تصريح له: ما يحدث منذ 3 أيام من قتال شوارع بين جماعات مسلحة من منطقة السيلة واخرى من منطقة المحاريق ووصولها اليوم لمشارف الشيخ عثمان وحي عمر المختار هو عمل ممنهج لسلطات الاحتلال الاماىاتية السعودية، مؤكداُ أن ذلك يأتي في اطار تغييب الامن والاستقرار ونشر الفوضى العارمة في عدن وكافة المحافظات والمناطق اليمنية المحتلة .

واشار الى أن دول الاحتلال تسعى في الوقت ذاته الى التخلص من قواها المحلية من خلال رميهم في محرقة اقتتال اهلي، مبيناً أن الامارات والسعودية تسعيان لاحلال قوى عميلة وجماعات متطرفة محلية واقليمية خاصة من القرن الافريقي ليسهل لسلطات الاحتلال السيطرة التامة على كامل الاراضي المحتلة وقمع مقدمات أي ثورة واعدة وتمهيدا للفصل القادم من سيناريوا الغزو والاحتلال الذي من ملامحه الرئيسة وضع يدهم على الثروات الجوفية ونهبها بطرق خفية لتمويل حربهم وعدوانهم على اليمن ..