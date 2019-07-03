شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غاب “ابن زايد” و”ابن راشد” عن جنازة ولي العهد .؟؟.. “شاهد” أوّل صور لجثمانه شاهد 10 صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في غياب واضح لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، دُفن نجل حاكم الشارقةخالد سلطان بن محمد القاسمي، في مقبرة الجبيل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وبينما غاب بن زايد وبن راشد عن التشييع وصلاة الجنازة، حضرها الى جانب والد المتوفي حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.