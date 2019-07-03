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لماذا غاب “ابن زايد” و”ابن راشد” عن جنازة ولي العهد .؟؟.. “شاهد” أوّل صور لجثمانه شاهد 10 صور

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عدن - ياسمين التهامي - في غياب واضح لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، دُفن نجل حاكم الشارقةخالد سلطان بن محمد القاسمي، في مقبرة الجبيل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وبينما غاب بن زايد وبن راشد عن التشييع وصلاة الجنازة، حضرها الى جانب والد المتوفي حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

بالفيديو.. تشييع خالد بن سلطان بن محمد القاسمي إلى مثواه الأخيرhttps://t.co/pfVhTZvg8s#الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J4b79LsKVy

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 3, 2019
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صحيفة البيان

 ✔@AlBayanNews

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بالفيديو.. تشييع خالد بن سلطان بن محمد القاسمي إلى مثواه الأخيرhttps://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-07-03-1.3597289 …#الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي#البيان_القارئ_دائما

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