شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلطان البركاني يزف بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، عن ما تم التوصل اليه بخصوص معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية.

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وقال مصدر دبلوماسي يمني بوزارة الخارجية، أن البركاني أكد أنه سيتم النظر في ملف المغتربين اليمنيين قريباً لتصحيح أوضاع المقيمين، وانه يولي القضية اهتمامه ومتابعته.

واوضح المصدر بأنه ناقش خلال لقائه برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ملف المغتربين والمستجدات حوله بعد تقديم الملف للأشقاء في المملكة.

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وتمنى المصدر بأن تثمر جهود البركاني برفع معاناة المغتربين في القريب العاجل.

ويعاني المغتربين اليمنيين في السعودية من مشكلات عديدة بخصوص الاقامة والرسوم وغيرها.

ومنحت السلطات السعودية فرصة عمل لليمنيين الذين يحملون بطاقة زائر، في المنشآت المختلفة وفق تأشيرة الزيارة (6 أشهر) قابلة للتجديد.