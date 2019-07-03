شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون عن كنز في سراديب تحت منزل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح هو سبب هدم المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في صنعاء اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 م على أن المليشيات الحوثية تقوم بعملية هدم لمنزل الرئيس السابق علي عبد صالح الله الكائن في حي الكميم بصنعاء.



ونقل موقع " مأرب برس" التابع لجماعة الاخوان في على أن المليشيات الحوثية تهدف من خلال الهدم لمنزل ”صالح“ لغرض البحث عن أماكن أو مخازن سرية ربما تقودهم الى مخازن ذات قيمة كما يعتقد البعض.

ونشر مارب برس تصريحات منسوبة للميليشيات الحوثية مؤشر كبير على التناغم بالمواقف بين الطرفين واتفاقهما على العداء للزعيم الراحل

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وكشفت المصادر عن محاولات من قبل الحوثيين لبيع منزل ”صالح “الواقع بحي الكميم بحجة أن قيادات سلالية تمتلك الأرض التي يقع فيها المنزل.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية قد سيطرت على منازل الرئيس السابق صالح بعد ان اقدمت على تصفيته في مطلع ديسمبر من العام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة فاشلة قادها ضد الحوثيين.