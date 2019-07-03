شاهد ما عمله المصلين عقب اغلاق مرتزقة الامارات للمساجد في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

يواصل عدد من السكان في حي القلوعة غربي مدينة عدن جنوبي البلاد، أداء الصلوات للاسبوع الثاني على التوالي ، خارج مسجد اليابلي بعد إغلاقة من قبل مليشيات مسلحة تتبع القيادي المقرب من أبو ظبي هاني بن بريك.

وقالت مصادر محلية إن مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في مدينة عدن إلى جانب المرتزق هاني بن بريك نائب ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعومين من أبو ظبي، دفعا بمسلحين موالين لهما على متن أطقم عسكرية لإغلاق جامع اليابلي في حي القلوعة قبل اكثر من أسبوع.

ويتهم بن بريك المصلين بأنهم يتبعون حزب الاصلاح لا سيما بعد رفضهم تغيير امام المسجد.