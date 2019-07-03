حزب الاصلاح يعلن الحرب ضد تحالف العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب

كشفت مصادر محلية في محافظة إب، عن اجتماع هام جمع محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح مع قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح تمخض عن التزام الاخيرة بالدفاع عن المحافظة امام اطماع تحالف العدوان في السيطرة على اليمن.

وأوضحت المصادر بأن الاجتماع وقف أمام تداعيات الأوضاع التي تشهدها المحافظة وموقف أبناء المحافظة منها خصوصا فيما يتعلق بالغارات التي يشنها تحالف العدوان على المحافظة .

وطبقا للمصادر فقد أكد المجتمعون رفضهم الكامل والمطلق للعدوان السعودي الاماراتي معلنين انضمامهم لمقاومة العدوان ومرتزقته في كامل ربوع اليمن.