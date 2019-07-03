المغرد الكويتي الشهير يستفز اليمنيين .. ودعوات بالقبض عليه على غرار ‘‘الإساءة للسعودية’’

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عدن - ياسمين التهامي - عاود الصحافي الكويتي أحمد الجار الله، الإساءة إلى اليمن والدعوة لانفصال جنوبها عن شمالها.

وقال الجار الله "إن فكرة فصل الجنوب عن الشمال وضمه لمجلس التعاون الخليجي تلاقي صدى واسع لدى الجنوبيين". وأعتبر الجار الله أن الوحدة اليمنية جاءت قبل وقتها. Advertisements وتابع قائلا": سيترك الشمال يتدبر أمره ومثلما أسقط الفتناميين الغزاة، شعب اليمن الشمالي عليه أن يتحلى بنفس الروح الوطنية الفتنامية ويحرر أرضه. ودعا كثير من الناشطين اليمنيين السلطات الكويتية لاستدعاء الجار الله ومساءلته على تعمد الإساءة لليمن واليمنيين والعمل على تأجيج الصراعات الداخلية فيه عبر الدعوة إلى انفصاله. وقال الناشطون إن السلطات معنية بمحاسبة "الجارالله" على غرار مافعلته مع الدويلة الذي تم القبض عليه بسبب الإساءة إلى السعودية.

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