شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تسبب « وجبة» شهيرة يتناولها معظم اليمنيين لسهولة اعدادها بالاصابة بالسرطان ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثرت الأقاويل المرتبطة بخطورة طعام الإندومي الشهير، والذي جاء من آسيا، ليصبح من أهم الأكلات المنتشرة بمنطقنا العربية، ولكن كذلك من أكثرها إثارة للقلق والريبة، بعد ارتباط تلك الأكلة اللذيذة بعدد لا حصر له من الادعاءات المؤكدة على خطورتها على صحة الأفراد، بل وتسببها في إصابة من يتناولها كثيرا بمرض السرطان الخطير، فهل هي ادعاءات صادقة؟

يشار إلى أن الانتشار الواضح لادعاءات تسبب الإندومي في السرطان، يعود إلى احتواء هذا الطعام على مادة “MSG”، وهي مادة جلوتامات أحادي الصوديوم، التي دائما ما تربط الشائعات بينها وبين زيادة فرص الإصابة بالأمراض السرطانية.

Advertisements



كما تم الربط أيضا بين وجود اسم “اجينو موتو” المكتوب على عبوة الإندومي، وبين مخاطر إصابة من يتناولها بأمراض بالجهاز العصبي، وبالتلف في الدماغ، على اعتبار أن اجينو موتو هي مادة محفزة لكل تلك الأمراض الخطيرة، ما أثار ذعرا مضاعفا بين محبي هذه الأكلة الآسيوية، المنتشرة بالعالم كله.

الحقيقة

مع تفشي تلك الشائعات المرعبة، لم يتسن للبعض تمييز بعض الحقائق الواضحة، يأتي في مقدمتها أن مادة “MSG”، أو جلوتامات أحادي الصوديوم، قد خضعت للعشرات بل المئات من الدراسات العلمية، كونها تتواجد بصورة مستمرة في مجموعة كبيرة من الأكلات، حيث أثبتت الدراسات بما لا يدع مجالا للشك، أنها لا تتسبب في زيادة فرص تعرض من يتناولها للإصابة بمرض السرطان.

حيث تعمل تلك المادة على تحسين الطعم وحسب، ويتم تصنيعها بطريقة شبيهة بتلك المستخدمة مع الخل والألبان، عن طريق عملية تخمر بكتيري لا خوف منها على الإطلاق.