شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما وجده الحوثيون تحت منزل الرئيس الراحل صالح بعد هدمه يوم أمس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في صنعاء اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 م على أن المليشيات الحوثية تقوم بعملية هدم لمنزل الرئيس السابق علي عبد صالح الله الكائن في حي الكميم بصنعاء.

وأوضحت المصادر لـ«مأرب برس»على أن المليشيات الحوثية تهدف من خلال الهدم لمنزل ”صالح“ لغرض البحث عن أماكن أو مخازن سرية ربما تقودهم الى مخازن ذات قيمة كما يعتقد البعض.

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وكشفت المصادر عن محاولات من قبل الحوثيين لبيع منزل ”صالح “الواقع بحي الكميم بحجة أن قيادات سلالية تمتلك الأرض التي يقع فيها المنزل.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية قد سيطرت على منازل الرئيس السابق صالح بعد ان اقدمت على تصفيته في مطلع ديسمبر من العام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة فاشلة قادها ضد الحوثيين.