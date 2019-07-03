ورد الان ...اغتيال الصبيحي بطلقات نارية .. والنَّاس في حالة خوف (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون بمديرية بيحان في محافظة شبوة - جنوب شرق اليمن - على قائد عسكري كبير مقتولاً داخل سيارته بعد تعرضه لعملية اغتيال.

وحسب مصادر محلية فإن المواطنين عثروا على جثة العقيد ركن محسن الصبيحي ركن اتصالات اللواء 19 مشاة في سلبت جباح بمنطقة الصفراء بمديرية بيحان في محافظة شبوة .



وعثر على الصبيحي مقتولا في سيارته نوع صالون. وعليه أثار إطلاق نار في رأسه.

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