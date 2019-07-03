شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عاجل على إغلاق المحلات بالسعودية ..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال عضو الشورى د. عيسى الغيث: ‏إغلاق المحلات وقت الصلاة مقتصر على صلاة الجمعة، وأما بقية الصلوات فالراجح هو عدم وجوب الإغلاق في الصلوات الخمس .. ولعله يبدأ في تطبيق السماح بالفتح للصيدليات ومحطات الوقود والمولات، وصولاً بعد ذلك لكافة المحلات؛ رحمة بالأمة ورفعاً للغمة، ودفعاً للضرر.



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