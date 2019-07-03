شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وزارة الدفاع تصدم" عبدالملك الحوثي " قبل قليل بهذا الإعلان العاجل " ضربة قاصمة العيار الثقيل".. (شــاهد صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت القوات الحكومية، الأحد 30 يونيو/حزيران 2019، على كامل مديرية الظاهر التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن. وقالت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية "إن تشكيلات عسكرية حكومية بسطت سيطرتها على كامل مركز مديرية الظاهر". Advertisements

وبينت المصادر "أن القوات الحكومية تقدمت في الأودية والتباب قبل السيطرة على مركز المديرية التي يربطها خط مباشر بمديرية حيدان".

وتخوض القوات الحكومية معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، وتتقدم صوب مران المعقل الرئيس للجماعة.

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