شكرا لقرائتكم خبر عن وضعت رأسها على كتفه وكأنه عشيقها.. “شاهد” رهف القنون تثير غضب أمير سعودي بهذا الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا رهف القنون، غضب الأمير السعودي سطام بن خالد، بعد نشرها فيديو وهي برفقة شاب تتحدث له عن السبب الحقيقي لهروبها من المملكة.

وقال الأمير سطام، في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أين الذين دافعوا عنها؟ أين الذين قالوا تبحث عن حريتها؟ هل هذه هي الحرية التي يبحثون عنها؟ هل رفض الأهل للانحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشددا؟ هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشددا؟”.

أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019 أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019 "> سطام بن خالد ال سعود✔@sattam_al_saud أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها Advertisements ٩٬٦١٨ أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019 أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وأشار إلى أن رهف “خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الانتهاء منها”.

وظهرت القنون في الفيديو، برفقة شاب سعودي يعيش في كندا، وتحدثت له عن سبب هربها من السعودية، مؤكدة أنها هربت من “تشدد أسرتها، ولو بقيت أكثر لديهم لقتلوها”، ليقاطعها صديقها، الذي لم يكشف عن هويته، ويشير إلى أسباب أخرى لهربها “لا أخلاقية”.

وأثارت قصة رهف القنون التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.