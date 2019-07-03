الإمارات تطرد مرتزقة البرلمان من عدن وترفض استقبالهم في ابو ظبي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
كشفت مصادر موثوقة عن قيام مرتزقة الإمارات بتوجيه إنذارات شديدة اللهجة للبرلمانيين المحسوبين على المحافظات الجنوبية من المشاركة في اي جلسة محتملة لمجلس النواب المستنسخ في عدن.
كما منحت البرلمانيين من غير المحافظات الجنوبية والمتواجدين في عدن، فرصة اخيرة لمغادرة المحافظة، يأتي في الوقت الذي منعت فيه البرلمانيين المتواجدين في الخارج من العودة للمشاركة في الجلسة القادمة.
مصادر اعلامية موالية للعدوان نقلت من جانبها، عما اسمته بالمصادر البرلمانية قولهم اليوم الثلاثاء، أن حكومة هادي قد تنقل الجلسات الى مدينة مأرب، بعد رفض الإمارات السماح بعقدها في عدن وحضرموت.
وقال المصدر البرلماني، أن الإمارات رفضت طلب وفد برلماني زيارة أبو ظبي لبحث أسباب منع انعقاد الجلسة، حسبما نقلت شبكة الجزيرة.
وأكد المصدر أن الطائرة المسيرة التي استهدفت اجتماع النواب بحضرموت لم يطلقها الحوثيون، في إشارة لطرف ثالث يعتقد بأنها قوات تابعة للإمارات هي من نفذت الهجوم.
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