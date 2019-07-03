تضارب الأنباء حول انسحاب القوات الإماراتية من مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر إعلامية تابعة لحزب الإصلاح عن انسحاب جميع عناصر القوات الإماراتية من مقر قيادة التحالف بمأرب، في حين ذكرت مصادر اخرى بأن القوات الإماراتية قامت بسحب قواتها وآلياتها العسكرية من جبهة صرواح، غربي مأرب نحو معسكر “صحن الجن” .

وقالت مواقع اخوانية إن القوات الإماراتية سحبت منظومة الدفاع الصاروخي (الباتريوت) وعناصرها المتواجدة في مأرب من وحدات الاستخبارات والإستطلاع والمراقبة الجوية والالكترونية والحماية والقيادة العامة.

وأوضحت أنه تم استبدال منظومة الباتريوت الإماراتية بأخرى سعودية.. لافتة إلى أن القوات الإماراتية رفضت تقديم اي دعم للقوات التي كانت تمولها في مأرب.

وذكرت أن عمليات إنسحاب القوات الإماراتية قد أنطلقت قبل ثمانية أيام بمغادرة قائد القوات الاماراتية بمأرب وقيادة عناصر الاستخبارات والاستطلاع والسيطرة والمراقبة الجوية والمراقبة الالكترونية فيما لحق بهم البقية تباعا اخرهم غادرو عبر طائرة مروحية سعودية.