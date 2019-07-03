شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تثير صدمة متابعيها .. وتظهر متنكرة في المطار بلباس خادش وشعر مستعار.. ما حكاية انتفاخ خلفيتها؟! ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدث فيديو نشر مؤخراً للإعلامية الكويتية حليمة بولند صدمة في أوساط المتابعين. وظهرت فيه وهي تسير في المطار متنكرة بقبعة وشعر مستعار.

واختارت فستاناً ضيقاً أظهر بروز أردافها بشكل ملحوظ. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات والانقادات التي وصلت إلى حد السخرية الجارحةحيث اعتبر بعض المتابعين أنها قامت بحشوها.

ومما كتبوا: "حركات إغراء بريالين" و"تليتابيز يمشي في المطار" و"مبسوطة بالمخدة الي وراها ليتها عاد حقيقية" و"كأنها لابسة بامبرز".

وحقق المقطع المصور أكثر من 635 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.ويشار إلى أن الإعلامية أثارت موجة كبيرة من الجدل مؤخراً بسبب إطلالتها الأكثر جرأة.