شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مصير سما المصري بعد أن استفزت الجماهير المصرية بملابس وحركات مثيرة داخل ستاد القاهرة أثناء المباراة!.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة سما المصري جدلاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية بعدما حرصت على حضور مباراة كرة القدم التي جمعت بين مصر وأوغندا في بطولة أمم أفريقيا، حيث ظهرت بإطلالة رياضية ولكنها مثيرة وجريئة للغاية.

وبعد نشر سما صور لها داخل إستاد القاهرة، انتشرت شائعات كثيرة تزعم بأن الأمن طردها بسبب ملابسها المثيرة وذلك بعد إنتشار صورة أثناء تحدث رجل أمن معها، ولكن تبين بعد ذلك أنه كان يساعدها لتغيير مكانها.

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وحرصت المصري على الرد على هذه الشائعات من خلال مقطع فيديو لها من داخل الإستاد قالت فيه:" ياجماعة أنا في الاستاد والله واللعيبة أهم، الناس اللي بتقول أنا اطردت مانا قاعدة مرزوعة أهو ".

وأضافت معلقة :"مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش ما أنا جوه أهو والماتش هيبتدي… نبطل هري والنبي… الماتش نار".