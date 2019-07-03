الإعدام لمدان بجرائم اغتيال وتفجيرات في رداع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة في جلستها الثلاثاء برئاسة القاضي مجاهد العمدي وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي علي النظاري حكمها بإعدام مُدان بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة ومهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمعدات العسكرية والممتلكات العامة، بجرائم تفجير وتخريب واتلاف وقتل واغتيالات.

وقضت المحكمة بـ “إلزام المدان بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال لورثة المجني عليه طلال السقاف، مستندة في حيثيات الحكم على محاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهم وأدلة الإثبات المقدمة من النيابة الجزائية أثناء المحاكمة”.

صحيفة اتهام النيابة الجزائية للمدان تضمنت تهمة بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة ومهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمعدات العسكرية والممتلكات العامة، بجرائم تفجير وتخريب واتلاف وقتل واغتيالات وتعريض أمن وسلامة المجتمع والوطن للخطر”.

كما تضمنت صحيفة الاتهام “تفجير المدان نقطة أمنية بعبوة ناسفة وقتل كل من مجاهد أحمد محمد المكلي وناصر علي محمد سالم البصيري وإلحاق أضرار جسيمة بالنقطة الأمنية بمدينة رداع، واغتيال طلال حسين علي السقاف في السوق المركزي بمدينة رداع عام 2016م”.