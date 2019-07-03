شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار«بن زايد» يكشف عن الاسباب التي ادت الى انسحاب القوات الإمارات من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح الأكاديمي والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط عبدالله باعبود، تساؤلًا حول الأسباب التي دفعت الإمارات إلى سحب قواتها بشكل جزئي من اليمن، وهو ما اجاب عليه مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق.

وقال «باعبود» عبر حسابه على «تويتر» :« يتساءل البعض هل إعلان الامارات عن إنسحاب جزئي لقواتها من اليمن هو لتوقع إضطرابات او حرب في الخلبج مع ايران او مجرد منارة إعلامية أم حركة تكتيكية أو إعادة تموضع أم خلافات أو تصدعات في التحالف العربي أم بداية لموسم الهروب من عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل أم فقدان الأمل؟».



وأجاب عليه الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائلًا :« لهذه الأسباب قررت الامارات خفض تواجدها العسكري في اليمن: 1 استمرار هدنة الحديدة 2 ارتفاع ملحوظ في كفاءات وجاهزية القوات المساندة للشرعية 3 تراجع في العلميات العسكرية خلال 2019. هذه الأسباب واخرى دفعت الامارات خفض قواتها بعد أن أدت مهامها على أكمل وجه ويمكنها العودة في أي وقت».