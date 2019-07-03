شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... ماذا فعل طفل بـ ثلاثة حوثيين قتلو والده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقى عنصران من مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخر على يد فتى ثأرا لإعدامهم والده الذي رفض دفع إتاوات باهظة في احدى النقاط التابعة لها بمحافظة البيضاء.

وافادت مصادر محلية أن نقطة حوثية اعترضت شاحنة نقل وقود يقودها المواطن عبد الله مثنى قرموش السلالي، في مديرية الشرية، وطالبته بدفع مبلغ 50 ألف ريال، مضيفة أن المواطن رفض دفع المبلغ، فأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا على مرأى نجله (15 عاماً) الذي كان بجواره.

Advertisements

وأضافت المصادر إن الفتى التقط سلاح أبيه فور استشهاده وأطلق النار على عناصر النقطة ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث، واغتنام أسلحتهم الشخصية قبل أن يقود الشاحنة عائداً إلى قريته في المديرية ذاتها.

وكانت ميليشيا الحوثي استحدثت نقطة جباية في منطقة "آل حسين" بمديرية الشرية لجمع إتاوات من شاحنات النقل وقاطرات الوقود، واختلاسهم أموالا ومبالغ باهظة، تحت مسمى جمارك.