شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة دولية تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة هدم الحوثيون لمنزل صالح في صنعاء وما الذي يخططون فعله في شارع الكميم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صور تظهر آليات حوثية وهي تحفر داخل منزل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح جوار مركز الكميم بشارع صخر، وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وتضاربت الأنباء حول طبيعة ما يقوم به الحوثيين داخل المنزل، الذي يمتد لمساحات واسعة في قلب صنعاء، في حين أكد مصدر مطلع لـ"عين العرب"، أن الحوثيين يعتزمون إعادة ترميم المنزل، وتأهيله، لاستثمار الواجهة المطلة على الشارع العام وتأجيرها.

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وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الجماعة تعتزم تحويل منزل "صالح"، إلى دار للأيتام، أو مؤسسة خيرية تابعة لها، وتحويل الواجهة المطلة على الشوارع الرئيسية إلى محلات تجارية، مؤكدا أن الجماعة ستجني مبالغ كبيرة من تحويل واجهة المنزل إلى محلات تجارية، نظرا لموقعها الاستراتيجي.

واستولى الحوثيون على المنزل، بعد مواجهات استمرت عدة أيام مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح انتهت بتصفيته في 4 ديسمبر 2017، كما أنهم استولوا على كل المقار والمنازل والمباني وكل أملاك الرئيس السابق وأسرته في صنعاء.