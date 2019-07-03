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البركاني يزف بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، عن ما تم التوصل اليه بخصوص معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية.

وقال مصدر دبلوماسي يمني بوزارة الخارجية، أن البركاني أكد أنه سيتم النظر في ملف المغتربين اليمنيين قريباً لتصحيح أوضاع المقيمين، وانه يولي القضية اهتمامه ومتابعته.

واوضح المصدر بأنه ناقش خلال لقائه برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ملف المغتربين والمستجدات حوله بعد تقديم الملف للأشقاء في المملكة.

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وتمنى المصدر بأن تثمر جهود البركاني برفع معاناة المغتربين في القريب العاجل.

ويعاني المغتربين اليمنيين في السعودية من مشكلات عديدة بخصوص الاقامة والرسوم وغيرها.

ومنحت السلطات السعودية فرصة عمل لليمنيين الذين يحملون بطاقة زائر، في المنشآت المختلفة وفق تأشيرة الزيارة (6 أشهر) قابلة للتجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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