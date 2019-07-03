شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الجيش الوطني يحقق تقدم كبير في مواقع إستراتيجية تابعة للحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تقدماً إستراتيجياً في معقل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وذلك بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي .

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية في جبهة المزرق جنوب غربي صعدة.

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وأكد المركز تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، وصولاً إلى السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة به.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهة المزرق.

