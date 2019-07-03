شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية مرتقبة تطيح بعدد من كبار المسئولين ومصدر في الشرعية يعلن موعد اعلانها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل صالح الجبواني عن قرب صدور تعديلا وزاريا.
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وقال الجبواني في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: إن" رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بحث تغييره حسب رغبة بعض الجهات في التحالف" حد قوله.
وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني أكد في تصريحات صحفية سابقة أن أعلن التعديل الحكومي سيتم عقب عودة الرئيس هادي من رحلته العلاجية في امريكا.
وكان اتفاق تشكيل التحالف السياسي التي وقعت عليها كافة الأحزاب على الساحة أقر تشكيل حكومة كفاءات مصغرة
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