حرب شوارع في محافظة عدن وتعزيزات مسلحة تصل مناطق الاشتباك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تتواصل منذ ثلاثة أيام ، المواجهات المسلحة بين مرتزقة العدوان، في عدد من مديريات محافظة عدن ، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن أحياء “السيلة والمحاريق” شهدت هجمات مسلحة يقوم بها مسلحين مدعومين من الامارات واخرى مدعومة من حزب اٌصلاح خلفت جرحى وتضرر منازل كثيرة .

وبحسب المصادر فان أكثر من 13 جريح سقطوا حتى الان، فيما تحولت الاحياء التي تشهد الاشتباكات شبه خالية .

وحسب المصادر فإن طرفي النزاع في الشيخ عثمان حصلوا على أسلحة متنوعة منها خمسين أربي جي ومئة سلاح آلي روسي وصيني وقذائف هاون وقنابل يدوية ومتفجرات ويمكن استخدامها في هجمات لاحقة.