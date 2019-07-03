شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة: للرئيس هادي بعد عودته من امريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر نشطاء صورة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. اخبار تهمك : Advertisements

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