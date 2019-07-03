شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تباغت الإمارات بأقوى رد عاجل بعد رفضها استقبال وفد من البرلمان اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر برلمانية عن ترتيبات عاجلة لانعقاد جلسة لمجلس النواب في محافظة مأرب ردا على رفض الإمارات طلبا بريارة وفد برلماني الى أبوظبي لبحث ومناقشة الانتهاكات الإماراتية وحث القيادة الإماراتية على وقف الدعم للميلشيات المشكلة خارح حدود الشرعية والدولة . اخبار تهمك : Advertisements واكدت المصادر أن الجلسة المرتقبة لمجلس النواب ستكرس لبحث ومناقشة قضية التجاوزات الإماراتية وسيصدر في ختامها موقف صريح وصارم من البرلمان ضد هذه التجاوزات .

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