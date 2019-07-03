شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور طارئ..الأميرة «هيا بنت الحسين » تفاجئ حاكم دبي بتصعيد مباغت امام المحاكم البريطانية وتوجه اتهام خطير للاخير! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن فرار الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي قبل أسابيع- موقعها الإلكتروني

تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن معركة قضائية بين حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته، الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، التي تقيم حاليا في لندن، مطالبة بالطلاق.

وذكرت "الغارديان" أن الحكومة البريطانية تعرضت لضغوطات إماراتية، من أجل إعادة الأمير هيا إلى دبي، إلا أنها لم تستجب لذلك.

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وبحسب الصحيفة، فإن قضية ابن مكتوم والأميرة هيا باتت لدى المحكمة العليا البريطانية، وإن الأميرة تقيم في قصرها البالغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني، الذي يقع بالقرب من قصر "كنغستون" البريطاني الملكي.

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ولم تذكر الصحيفة تفاصيل الدعاوى، بيد أن ترجيحات تحدثت بأن حاكم دبي يريد استعادة ابنيه على أقل تقدير، فيما ذهب ناشطون للقول إن الدعاوى قد تتطرق أيضا إلى استحقاق بارز ضمن توقيع اتفاق مخالصة بين الطرفين، نظرا لاستحقاق مبالغ مالية كبيرة.

ونوهت الصحيفة إلى المعاملة السيئة التي تلقتها الشيخة لطيفة، ابنة محمد بن راشد، التي أعيدت قسرا إلى الإمارات، بعد فرارها من والدها، وخروجها في فيديو تتحدث عن الفظائع التي تجري داخل قصره.

وقالت "الغارديان" إن الأميرة هيا عبرت عن خشيتها على حياتها في لندن، وسط ترجيحات بأنها طلبت لجوءا رسميا في ألمانيا، التي قدمت إليها كأول محطة بعد خروجها من دبي.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن، قوله إن السفارة لم تتدخل إطلاقا في القضية.

وتابع: "لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة".

يشار إلى أن الأميرة هيا غادرت الإمارات رفقة ابنيها "الجليلة 12 سنة"، و"زايد 7 سنوات".