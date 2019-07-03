شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد عسكري عاجل للتحالف العربي على استهداف مطار أبها .. وقناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل عن ضربات موجعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، معسكر الحمزة في محافظة إب، (وسط اليمن). وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الحمزة في مديرية السبرة، شرق إب، بأكثر من خمس غارات جوية، فيما قالت قناة المسيرة إن الغارات استهدفت منفذ الجمارك القريب من المعسكر. اخبار تهمك : وأفادت المصادر بأن انفجارات كبيرة سُمع دويها من المعسكر بعد الغارات، مرجحة أن تكون لمخازن ذخيرة. يأتي ذلك بعد تعرض مطار ”أبها“ فجر اليوم الثلاثاء لهجوم حوثي بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 8 سعوديين وهندي واحد إصابات متوسطة، وذلك بعد سقوط الطائرة الحوثية بالمواقف الخارجية للمطار. Advertisements وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه ”عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“. ويعتبر معسكر الحمزة من أهم معسكرات الحوثيين التدريبية لقربه من محافظات الصراع المسلح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد عسكري عاجل للتحالف العربي على استهداف مطار أبها .. وقناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل عن ضربات موجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.