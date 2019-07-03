رئيس الوفد الوطني يعلق على تصريحات المتحدث الرسمي بإسم الجيش اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن القوات المسلحة اليمنية تشهد تطورا نوعيا وتقدما ملحوظا في سبيل مواجهة العدوان على البلاد والذي تقوده السعودية.

وقال عبد السلام في منشور، له الثلاثاء ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة في مؤتمره الصحفي من تقرير مفصل ومعلومات دقيقة عن سير المعركة مع العدو مسنودة بالمعلومات الموثقة والاستطلاعية من عمق العدو تطور نوعي في أداء القوات المسلحة.

وأشار إلى تقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي الغاشم الذي لا يفهم غير لغة الردع والرد.

وكان العميد سريع كشف عن دخول منظومة جديدة للقوات الصاروخية ودخول أهداف أكثر أهمية من أنابيب النفط التي استهدف، دخلت كأهداف للجيش واللجان الشعبية خلال الفترة القادمة.