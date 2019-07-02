شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يبدأون بهدم منزل الرئيس السابق صالح بصنعاء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرعت جرافات الحوثي في صنعاء على هدم منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومحيطة في حي الكميم بالعاصمة صنعاء.



وأظهرت صور وفيديوهات تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الجرافات وقد بدأت في هدم أجزاء من المنزل القريب من شارع حدة في جولة الرويشان.

لمشاهدة الفيديو اضغط مليشيات الحوثي تهدم منزل الرئيس اليمني الراحل علي صالح #صنعاء pic.twitter.com/ONOAoS5Q8S — 🇾🇪🇸🇦 الجوف الآن JOUF NOW (@JoufNow) July 2, 2019

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