شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..اسرع رد من الشرعية والبرلمان على رفض الإمارات زيارة وفد برلماني الى " أبو ظبي " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر برلمانية عن ترتيبات عاجلة لانعقاد جلسة لمجلس النواب في محافظة مأرب ردا على رفض الإمارات طلبا بريارة وفد برلماني الى أبوظبي لبحث ومناقشة الانتهاكات الإماراتية وحث القيادة الإماراتية على وقف الدعم للميلشيات المشكلة خارح حدود الشرعية والدولة .

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واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن الجلسة المرتقبة لمجلس النواب ستكرس لبحث ومناقشة قضية التجاوزات الإماراتية وسيصدر في ختامها موقف صريح وصارم من البرلمان ضد هذه التجاوزات .