شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دبلوم ( كن مع النخبة ) في الجامعة الوطنية بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز. . وفاء المطري

تحت شعار ( معاً نحو تدريب وتأهيل اكثر متعة وابداع) انطلق الًيَوُمًِ في الجامعة الوطنية بمدينة تعز دبلوم ( كن مع النخبة ) والذي ينظمه مركز الوطنية للتدريب والاستشارات ب إعداد وتنسيق أ.توفيق السلمي ، ويشمل (20) دورة تدريبية تهدف الي تنمية الشباب وبناء قدراتهم لرفد سوق العمل بالكفاءات المؤهله.

وبذلك اكد د/ محمد قحطان رئيس الجامعة الوطنية في تعز ان الجامعة من خلال مركز الوطنية للتدريب والاستشارات الذي قام في تنظيم الدبلوم الهادف الي تأهيل الشباب وبناء وتعزيز وتنمية قدراتهم ورفدهم بالمهارات والكفاءات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل ومواكبةِ التطوّرات في المجالات المختلفة ،

واشاد قحطان بالمتدربين لحرصهم علـّۓ ان يكونوا من النخبه لإستغلال اوقات فراغهم بمايعود عليهم بالنفع والفائده وعلى المجتمع من حولهم .

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واشارت أ/ ياسمين احمد مديرة مركز الوطنية للتدريب والاستشارات ان دبلوم كن مع النخبة الذي ينظمه المركز سيقيم 20 دوره تدريبية في مختلف المجالات بواسطة نخبة من المدربين الذين يمتلكون المَهاراتٍ العالية والكفاءة والقُدرَةِ على إيصالِ المَعلومة بكلِّ سهولة والذي سينعكس بصوره ايجابيه علـّۓ المتدربين من خلال اكسابهم المهارات والخبرات الجديدة .

وقد بدات اول فعاليات الدبلوم الًيَوُمًِ الاثنين بدورة تدريبيه للمدربة أ/الهام الزريقي ستستمر لمدة ثلاثة ايام حول ( تطوير الذات) استعرضت مـــِْن خلالها ماهية تطوير الذات واهميتها، وطرق ومهارات تطويرها والتي ستؤدي إلى الوصول الي الأهداف والغايات التي يسعى الفرد لتحقيقها، وتحسن من طرق التواصل مع الآخرين من خلال تطويرالمهارات التي نحتاجها لذلك.

- يذكر ان الدبلوم الآۆلْ مــِْن نوعه في المدينة والذي ينظمه المركز لاستغلال العطلة الصيفية في تنمية قدرات ومدارك الشباب ويحوى الدبلوم علـّۓ الدورات التالية ( تطوير الذات - الحياة بالحب - ادارة الضغوط- العمل الطوعي- مهارات الاتصال- المسح الميداني- فن صناعة القرار- بناء فريق العمل- بناء الثقة بالنفس- التفكير الابداعي- الشخصية القيادية- فن إدارة الخلافات- فن ادارة الاجتماعات- فن التسويق المعاصر- التخطيط الاستراتيجي- معادلة التمير الوظيفي - إدارة المشاريع التنموية- السلامة المهنية الوظيفية - تكوين وإدارة المبادرات- كتابة السيفي واجتياز المقابلات الشخصية) .