شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصدر برلماني يفجر مفاجأة : الطائرة المسيرة التي استهدفت اجتماع النواب بحضرموت لم يطلقها الحوثيين ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر برلماني في تصريخات لقناة الجزيرة ان الطائرة المسيرة التي استهدفت اجتماع لنواب البرلمان في حضرموت لم يطلقها الحوثيين .
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وامتنع المصدر عن كشف هوية الجهة التي اطلقت الطائرة لكنه اكد انها لم تطلق من قبل الحوثيين وهو ما يفتح المجال لشكوك في ان تكون ميلشيات موالية للإمارات وراء استهداف الاجتماع .
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