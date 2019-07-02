شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عسكرية سارة للجميع وقوات الجيش تلتحم في هاتين المحافظتين وتقترب من رأس الأفعى (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تقدمات أستراتيجية في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعدة.



وقال مدير المركز الاعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي لوكالة سبأ إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة محرزة تقدمات أستراتيجية في هذه الجبهة والالتحام بجبهة حرض حجة".

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وأضاف القدسي "أن الجيش الوطني أستطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع مليشيا الانقلاب الحوثي".

واشار الى ان المعارك اسفرت على مقتل اثنين من عناصر المليشيا واصابة اخرين بجروح مختلفة