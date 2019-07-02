شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع حرب شوارع شرسة في مدينة شمالية .. سقوط عشرات القتلى والجرحى .. قوات الحوثيين تفشل بالسيطرة على الوضع ..«اخر التفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل صوت المغتربين عن مصادر وصفها بالخاصة ان مدينة رداع عاصمة محافظة البيضاء تشهد الان حرب شوارع طاحنة بين قبيلتين .

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وبحسب المصادر فقد اندلعت المواجهات العنيفة مساء اليوم في مدينة رداع بين قبيلة ريام الموالية للحوثيين وقبيلة عباس لاسباب مجهولة حتى الان .

واشارت المصادر الى سقوط ثلاثة قتلى من قبيلة ريام بالاضافة الى عشرة مصابين ، وسقوط قتيل واحد من قبيلة عباس .

واستغربت المصادر الصمت المريب لعناصر المليشيا الحوثية الذين يسيطرون على مدينة رداع ، حيث التزمو الصمت ومتابعة المواجهات من بعيد .