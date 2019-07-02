شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع المسلح في شوارع وأحياء أهم مدينة خاضعة لسيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة في أهم مدينة خاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة " إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قبيلتين في مدينة رداع الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية".

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وأضافت المصادر" أن المواجهات العنيفة اندلعت في شوارع وأحياء مدينة رداع بين مسلحين تابعين لقبيلة ريام الموالية لميلشيا الحوثي الانقلابية وبين مسلحين آخرين من قبيلة عباس".

وذكرت المصادر" أن المواجهات أسفرت عن مقتل 4 وعشرة مصابين من الطرفين".

وأوضحت المصادر" أن التوتر يتزايد بين القبيلتين، وأن كلا الطرفين يدفعان بتعزيزات إلى شوارع وأحياء المدينة".

