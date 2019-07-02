شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يعلن حالة الاستنفار القصوى بعد ورود انباء عقد جلسة مجلس النواب بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن حالة استنفار واسعة بعد ورود انباء عقد جلسة مجلس النواب اليمني بالعاصمة عدن.

عقدت اللجنة المكلفة من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمقر الجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو الجاري أجتماعا برئاسة الأخ نصر هرهرة مقرر الجمعية لوضع خطة عاجلة لمواجهة التصريحات التي أعلنت مؤخرا عن محاولة عقد جلسة مجلس النواب اليمني بالعاصمة عدن أو أي مدينة جنوبية .

وأقرت اللجنة خطة لمواجهة ذلك التحدي ورفعها الى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للنظر فيها والبدء باتخاذ الاجراء المنفذ لذلك حيث تكون المواجهة سلمية ويبدء التصعيد التدريجي وصولا الى منع عقدها اذا حاولوا ذلك في عدن أو أي مدينة جنوبية أخرى.